Сильный ветер придёт вместе с атмосферным фронтом. В Петербурге возможен подъём воды

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале охарактеризовал погоду 19 сентября как сложную, но летнюю.
«Хмурое холодное утро заканчивается, и уже выглянуло солнце, так что прогрев воздуха будет продолжаться. Но и это еще не все, южный ветер продолжает приносить в наш регион очень теплый воздух», — объясняет синоптик.
В результате столбики термометров, как уже сообщалось, поднимутся почти до 20 градусов — не помешают даже облачность и возможный кратковременный дождь.
А ночью с запада придёт атмосферный фронт. Поэтому завтра погода будет не очень комфортная: ветер усилится, температура не поднимется выше 15–17 градусов, возможны кратковременные дожди.
«Самый сильный ветер, уже от юго-запада, будет завтра утром и днем. Ожидаем порывы ветра до 15–18 м/с, так что можно будет наблюдать очередной подъем уровня воды в реках до 1 метра», — отмечает Колесов.
Во второй половине недели погода, согласно прогнозу, должна улучшиться: дожди закончатся, и станет теплее.