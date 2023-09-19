«Ян» несёт в Петербург облака и тепло

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 сентября в конце дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9 градусов , местами до 5, днем составит 19–21 градус.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием передней части приближающегося с запада североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Ян» («Jan»). В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС» .

Сегодняшняя температура, по данным «Яндекс.Погоды», повышенная для 19 сентября. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, от 5 до 16 градусов в течение суток. Самое холодное 19 сентября выдалось в 1968 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 22.



Завтра будет ветрено и чуть прохладнее, вероятны кратковременные дожди. 21 сентября в дневные часы без существенных осадков и 20–22 градуса.

