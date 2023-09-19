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    В Ленобласти местами было почти 0 градусов, в Карелии и на Вологодчине — минус

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    Заморозки минувшей ночью охватили обширную территорию. Они наблюдались и в центральных областях, и на Северо-Западе. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    Метеорологи 19 сентября зафиксировали заморозки в Карелии, в Архангельской и Вологодской областях. Например, в карельском Пудоже — минус 1,1 градуса. В Ленинградской области столбики термометров остановились буквально в шаге от отрицательных показателей, холоднее всего было в Белогорке — плюс 0,4 градуса. В Петербурге — 8,9 градуса.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    В Подмосковье ниже нуля было в Черустях — минус 0,9 градуса. Около 3 градусов тепла — в Электростали, Клину, Пушкино, в Солнечногорске. На базовой метеостанции Москвы ВДНХ минимальная температура воздуха составила 7,2 градуса. В центральной части Европейской России заморозки наблюдались также в Тверской, Ивановской, Владимирской, Костромской областях.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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