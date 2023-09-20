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    Метростроевский дорожный знак свалился на голову петербурженке у Мариинского театра

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    Петербургский крепкий ветер уронил на жительницу города временный дорожный знак. Инцидент произошел в первой половине дня 20 сентября на Театральной площади.

    Фото: Ольга
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    «Стояла на пешеходном переходе на Театральной площади. Почувствовала удар по голове. Временный дорожный знак, я его лежащим видела и до этого после штормов, но не знаю, есть ли пострадавшие. Повезло, что упал плашмя и частью знака, а не трубы, и не углом. Крови нет, болит голова и в месте удара, и в целом — как при мигрени», — рассказала пострадавшая от знака петербурженка Ольга.


    Как уточнили «Фонтанке» в ГАТИ, временный дорожный знак установлен по заказу АО «Метрострой Северной столицы». «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе компании. Тем временем, как нам передают, знак уже водрузили на место. Пострадавшей же пришлось обратиться за медицинской помощью.

    Фото: Ольга
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    Фото: Ольга
    Фото: Ольга

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    ГАТИМетрострой
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