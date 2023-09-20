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    Президент Алиев: армянские формирования в Карабахе начали сдавать оружие

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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянские формирования в Карабахе начали сдавать оружие. Об этом вечером 20 июня сообщат ТАСС со ссылкой на телеканал AzTV, который транслировал обращение Алиева к нации.

    Глава Азербайджана сказал, что уже идёт процесс вывода армянских вооруженных формирований с позиций.

    «Они, приняв наши условия, начали в том числе сдавать оружие», — уточнил Алиев.

    Напомним, в Ереване уже несколько часов происходят столкновения полиции и демонстрантов. Тысячи людей собрались на площади Республики. Они бросали в полицейских камни, бутылки и фрагменты разбитых декоративных металлических решеток. Демонстранты требуют отставки Пашиняна, которого обвиняют в обострении обстановки в НКР. Часть собравшихся скандирует «Арцах», другая — «Никол — предатель!»

    Пострадал как минимум один армянский полицейский.

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