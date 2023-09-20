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    Число пострадавших при взрыве и обрушении в Балашихе выросло до 15

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    Количество пострадавших от взрыва газа и обрушения жилого дома в подмосковной Балашихе увеличилось до 15 человек. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы Подмосковья.

    Газ взорвался на четвертом этаже девятиэтажки утром в среду, 20 сентября. Обрушились перекрытия на четвертом и третьем этажах. Через пару часов, когда спасатели искали оставшихся под завалами людей, произошло повторное обрушение. Шестеро спасателей оказались под завалами, двое из них погибли. Погибли и трое жильцов.

    Под вечер в пострадавшем от взрыва доме вспыхнул пожар, огонь охватил 20 квадратных метров площади. Еще одно возгорание на площади 5 квадратов ликвидировали днем.

    Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир. Следователи рассматривают ряд причин произошедшего, в том числе неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами.

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