Число пострадавших при взрыве и обрушении в Балашихе выросло до 15

Количество пострадавших от взрыва газа и обрушения жилого дома в подмосковной Балашихе увеличилось до 15 человек. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы Подмосковья.



Газ взорвался на четвертом этаже девятиэтажки утром в среду, 20 сентября. Обрушились перекрытия на четвертом и третьем этажах. Через пару часов, когда спасатели искали оставшихся под завалами людей, произошло повторное обрушение. Шестеро спасателей оказались под завалами, двое из них погибли. Погибли и трое жильцов.

Под вечер в пострадавшем от взрыва доме вспыхнул пожар, огонь охватил 20 квадратных метров площади. Еще одно возгорание на площади 5 квадратов ликвидировали днем.