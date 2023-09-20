Повторное обрушение и пять погибших. Что известно о взрыве газа в Балашихе

Утром 20 сентября в девятиэтажном доме в Балашихе взорвался газ. В результате обрушились плиты с третьего по пятый этаж. Поначалу сообщалось о трех погибших, уточняет МЧС России. Женщина с ребенком еще могут находиться под завалами. Их поисками занимались спасатели, когда произошло повторное обрушение. В итоге два сотрудника МЧС погибли, сообщает пресс-служба МЧС России.
Взрыв газа произошел в 8:21 в жилом доме по адресу: Октябрьская, 10. Спасательные службы получили сигнал в 8:30.
Из дома эвакуировали 170 человек, психологи оказывают помощь пострадавшим. Решается вопрос о переселении жильцов в три пункта временного размещения.
Поначалу губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем и трех госпитализированных. Позже стало известно, что госпитализировали еще двоих, один из них скончался по пути в больницу. На данный момент губернатор сообщает о двух погибших жителях дома, также под завалами слышны голоса женщины и ребенка.
В 11:36 в доме вновь обрушились плиты, под завалами оказались трое спасателей, сообщает портал MSK1.RU. К дому срочно подъехали реанимобили.
В 12:28 стало известно, что из-под завалов извлечены четыре спасателя, они переданы медикам. К сожалению, при повтором обрушении два спасателя погибли.