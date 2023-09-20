МЧС: в Балашихе снова пожар — второй после взрыва

В пострадавшем от взрыва газа доме в Балашихе снова пожар — уже второй за день. Как сообщает 20 сентября МЧС, пламя охватило 20 квадратных метров в здании на Октябрьской
МЧС России
Напомним, газ взорвался в жилом доме в Балашихе утром 20 сентября. На месте погибли двое жителей дома. Была информация, что под завалами люди. Когда началась операция по их поиску, произошло повторное обрушение. Под завалами оказались трое спасателей, двое из которых погибли.
Днем еще одно возгорание было ликвидировано на лестничной площадке на площади