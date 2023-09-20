Орешкин рассказал, ждать ли в России четырехдневки

Предприятия могут сами договориться со своими работниками о введении четырехдневной рабочей недели, сообщает 20 сентября РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Максима Орешкина.

Орешкин отметил, что закон такую возможность допускает, но график работы — это всегда вопрос договоренности между работодателем и работником на конкретном предприятии.

О том, что закон позволяет работодателю организовать для сотрудников гибкий график и комбинировать дистанционную работу с присутствием на рабочем месте, ранее сообщал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.