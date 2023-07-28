Министр труда Котяков: четырехдневная рабочая неделя — предмет для дискуссии с работодателем

Менять трудовое законодательство, чтобы закрепить в нем четырехдневную рабочую неделю, не имеет смысла, потому что это и так возможно. А вопрос о более свободном графике работы можно задать работодателю, считает министр труда РФ Антон Котяков. Его слова 28 июля приводит РИА Новости.
По его словам, действующее законодательство и так позволяет организовать более свободный и гибкий график для сотрудников. Четырех- и даже трехдневную рабочую неделю с гибридным режимом работу можно организовать уже сейчас, пояснил министр.
При этом вносить изменения в трудовое законодательство, чтобы четко закрепить четырехдневную рабочую неделю, нет необходимости. «Это предмет для диалога с работодателем», — уверен Антон Котяков.
Идею четырехдневной рабочей недели активно обсуждают с 2019 года в том числе с подачи бывшего президента России Дмитрия Медведева. В частности он говорил, что сокращение рабочей недели — это то, к чему нужно стремиться в ближайшей перспективе.