Министр труда Котяков: четырехдневная рабочая неделя — предмет для дискуссии с работодателем

Менять трудовое законодательство, чтобы закрепить в нем четырехдневную рабочую неделю, не имеет смысла, потому что это и так возможно. А вопрос о более свободном графике работы можно задать работодателю, считает министр труда РФ Антон Котяков. Его слова 28 июля приводит РИА Новости.



По его словам, действующее законодательство и так позволяет организовать более свободный и гибкий график для сотрудников. Четырех- и даже трехдневную рабочую неделю с гибридным режимом работу можно организовать уже сейчас, пояснил министр.