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    Министр труда Котяков: четырехдневная рабочая неделя — предмет для дискуссии с работодателем

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    Менять трудовое законодательство, чтобы закрепить в нем четырехдневную рабочую неделю, не имеет смысла, потому что это и так возможно. А вопрос о более свободном графике работы можно задать работодателю, считает министр труда РФ Антон Котяков. Его слова 28 июля приводит РИА Новости.

    По его словам, действующее законодательство и так позволяет организовать более свободный и гибкий график для сотрудников. Четырех- и даже трехдневную рабочую неделю с гибридным режимом работу можно организовать уже сейчас, пояснил министр.

    При этом вносить изменения в трудовое законодательство, чтобы четко закрепить четырехдневную рабочую неделю, нет необходимости. «Это предмет для диалога с работодателем», — уверен Антон Котяков.

    Идею четырехдневной рабочей недели активно обсуждают с 2019 года в том числе с подачи бывшего президента России Дмитрия Медведева. В частности он говорил, что сокращение рабочей недели — это то, к чему нужно стремиться в ближайшей перспективе.

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    Рабочая неделя
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