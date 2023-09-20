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    Двух иностранцев в Петербурге на восемь с половиной лет изолировали от земляка, который убегал от них по дереву

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    Красногвардейский райсуд вынес приговор по делу о покушении на убийство.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 сентября, по версии следствия, Фаррух Ахмадов и Сохибджон Шодиева 15 июня прошлого года на проспекте Косыгина напали на своего земляка. Его били руками, ножом и даже душили. Но окровавленный пострадавший смог вырваться, вылез в окно и по дереву спустился на землю. Там его увидели местные жители и вызвали полицию и скорую.

    Сначала было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которую в процессе следствия переквалифицировали на «покушение на убийство».

    Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок в восемь с половиной лет каждому. Отбывать его они будут в колонии строгого режима.

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