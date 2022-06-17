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    Хозяину квартиры на проспекте Косыгина пришлось удирать от гостей с ножом через окно 5-го этажа и по дереву

    2408
    5 комментариев

    Жителей дома 25, корпус 1, по проспекту Косыгина ночью разбудили крики о помощи. За окном на дереве они увидели окровавленного мужчину.

    Полицию и скорую вызвали в Красногвардейский район накануне около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 17 июня. Мужчину, который просил о помощи, с многочисленными ножевыми ранениями увезли в городскую больницу № 17. Но перед этим он, по предварительной информации, успел назвать имена обидчиков.

    Дело в том, что он сам пригласил в гости двух товарищей — 26-летнего гражданина Таджикистана и 21-летнего земляка из Узбекистана. Они мирно сидели на кухне и выпивали, а потом случился спор, в ходе которого гости пошли с ножами на хозяина. Он смог вырваться и выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, успев зацепиться за дерево. По нему-то он и спустился на землю.

    Его предполагаемых обидчиков задержали почти на месте преступления и доставили в отдел полиции.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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    Комментарии (5)

    kerkir
    Я думаю это был высокий богословский спор о трактовании одного из аятов.
    chip1
    Тарзан снова в деле!
    VKuser86771196
    То есть ночью можно остаканиться, ОН не видит и коран об этом умалчивает. А закусывали явно салом солёным, вот и вштырило. А тот тут Ф давеча очки втирало, о правильности их питания, что коран не разрешает, только вот на деле всё инче, в отличии от бумаги.
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