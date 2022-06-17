Хозяину квартиры на проспекте Косыгина пришлось удирать от гостей с ножом через окно 5-го этажа и по дереву

Полицию и скорую вызвали в Красногвардейский район накануне около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 17 июня. Мужчину, который просил о помощи, с многочисленными ножевыми ранениями увезли в городскую больницу № 17. Но перед этим он, по предварительной информации, успел назвать имена обидчиков.

Дело в том, что он сам пригласил в гости двух товарищей — 26-летнего гражданина Таджикистана и 21-летнего земляка из Узбекистана. Они мирно сидели на кухне и выпивали, а потом случился спор, в ходе которого гости пошли с ножами на хозяина. Он смог вырваться и выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, успев зацепиться за дерево. По нему-то он и спустился на землю.

