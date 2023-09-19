На проспекте Обуховской обороны начался демонтаж «Серебряного кита»

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Плавучий ресторан «Серебряный кит» начали разбирать, чтобы его было легче достать из воды и вывезти. О том, что 19 сентября рабочие приступили к демонтажу дебаркадера сообщает корреспондент «Фонтанки».
Работы проводятся на проспекте Обуховской обороны напротив Парка имени Бабушкина в Невском районе Петербурга, где сейчас пришвартовано судно. Специалисты уже сняли с корпуса «кита» часть серебряных панелей-чешуек.
В пресс-службе администрации Невского района «Фонтанке» подтвердили демонтаж. Там сообщили, что сотрудники специализированной организации разберут верхние палубы плавучего комплекса.
«Разобранные конструкции будут вывезены с участка набережной. Снизится нагрузка на основание, что, в свою очередь, позволит в кратчайшие сроки откачать из него воду и вывезти с территории набережной», — уточнили в администрации.