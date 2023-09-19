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    На проспекте Обуховской обороны начался демонтаж «Серебряного кита»

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Плавучий ресторан «Серебряный кит» начали разбирать, чтобы его было легче достать из воды и вывезти. О том, что 19 сентября рабочие приступили к демонтажу дебаркадера сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Работы проводятся на проспекте Обуховской обороны напротив Парка имени Бабушкина в Невском районе Петербурга, где сейчас пришвартовано судно. Специалисты уже сняли с корпуса «кита» часть серебряных панелей-чешуек.

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    В пресс-службе администрации Невского района «Фонтанке» подтвердили демонтаж. Там сообщили, что сотрудники специализированной организации разберут верхние палубы плавучего комплекса.

    «Разобранные конструкции будут вывезены с участка набережной. Снизится нагрузка на основание, что, в свою очередь, позволит в кратчайшие сроки откачать из него воду и вывезти с территории набережной», — уточнили в администрации.

    Неиспользуемый дебаркадер «ДЖ-39», известный горожанам как «Серебряный кит», частично затонул 27 марта 2023 года из-за ледохода. Происшествие привлекло к объекту, давно мозолившему петербуржцам глаза, внимание надзорных органов.

    Оказалось, что договор водопользования с компанией «Фарсэй», которой принадлежит дебаркадер, был расторгнут еще в сентябре 2022 года. Фирма оспаривала это решение в суде, но в августе 2023 года проиграла апелляцию. Также Василеостровский районный суд по иску транспортной прокуратуры обязал собственника поднять судно, освободив акваторию Невы. Стоимость подъема эксперты оценили в 38,2 миллиона рублей. Кроме того, Росприроднадзор посчитал, что нахождение объекта в воде нанесло Неве ущерб на 350 млн рублей, и потребовал взыскать эту сумму с владельцев.

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