На проспекте Обуховской обороны начался демонтаж «Серебряного кита»

Плавучий ресторан «Серебряный кит» начали разбирать, чтобы его было легче достать из воды и вывезти. О том, что 19 сентября рабочие приступили к демонтажу дебаркадера сообщает корреспондент «Фонтанки».



Работы проводятся на проспекте Обуховской обороны напротив Парка имени Бабушкина в Невском районе Петербурга, где сейчас пришвартовано судно. Специалисты уже сняли с корпуса «кита» часть серебряных панелей-чешуек.