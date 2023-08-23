«Серебряный кит» нанес Неве ущерб на 350 миллионов рублей. Росприроднадзор требует у владельцев заплатить

Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило претензионное письмо компании «Фарсэй», владеющей плавучим рестораном «Серебряный кит». От нее требуют материально возместить ущерб, который дебаркадер нанес своим пребыванием на Неве.
Как сообщают 23 августа в пресс-службе ведомства, судно накренилось на левый бок и его железобетонный корпус практически полностью оказался в реке. При этом водный кодекс запрещает сброс в воду отходов, в том числе выведенных из эксплуатации судов и плавучих средств, их частей и механизмов.
В Росприроднадзоре отмечают, что нахождение «Серебряного кита» в Неве приводит к ее засорению. Нанесенный реке ущерб подсчитали по методике, которая в том числе учитывает тоннаж объекта. В результате получилась сумма свыше 350 миллионов рублей.
Плавучий ресторан «Серебряный кит» расположен на Октябрьской набережной напротив парка «Куракина Дача». 27 марта 2023 года он частично затонул. Это произошло из-за ледохода, повредившего поддон. Оказалось, что договор водопользования с компанией, которой принадлежит дебаркадер, был расторгнут в сентябре 2022 года, но фирма оспаривала это решение в суде.
Недавно Тринадцатый арбитражный апелляционный суд всё же вынес решение о расторжении договора. А до этого Василеостровский районный суд обязал собственника поднять судно, освободив акваторию Невы. Стоимость подъема эксперты оценили в 38,2 миллиона рублей.
По данным СПАРК, выручка «Фарсэй» в 2021 году (более свежих данных в открытых источниках нет) составила 11 миллионов рублей, а объем чистых активов компании — 177,7 миллиона рублей.