«Серебряный кит» нанес Неве ущерб на 350 миллионов рублей. Росприроднадзор требует у владельцев заплатить

Как сообщают 23 августа в пресс-службе ведомства, судно накренилось на левый бок и его железобетонный корпус практически полностью оказался в реке. При этом водный кодекс запрещает сброс в воду отходов, в том числе выведенных из эксплуатации судов и плавучих средств, их частей и механизмов.

Северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило претензионное письмо компании «Фарсэй», владеющей плавучим рестораном «Серебряный кит». От нее требуют материально возместить ущерб, который дебаркадер нанес своим пребыванием на Неве.

В Росприроднадзоре отмечают, что нахождение «Серебряного кита» в Неве приводит к ее засорению. Нанесенный реке ущерб подсчитали по методике, которая в том числе учитывает тоннаж объекта. В результате получилась сумма свыше 350 миллионов рублей.

Плавучий ресторан «Серебряный кит» расположен на Октябрьской набережной напротив парка «Куракина Дача». 27 марта 2023 года он частично затонул . Это произошло из-за ледохода, повредившего поддон. Оказалось, что договор водопользования с компанией, которой принадлежит дебаркадер, был расторгнут в сентябре 2022 года, но фирма оспаривала это решение в суде.

Недавно Тринадцатый арбитражный апелляционный суд всё же вынес решение о расторжении договора. А до этого Василеостровский районный суд обязал собственника поднять судно, освободив акваторию Невы. Стоимость подъема эксперты оценили в 38,2 миллиона рублей.



По данным СПАРК, выручка «Фарсэй» в 2021 году (более свежих данных в открытых источниках нет) составила 11 миллионов рублей, а объем чистых активов компании — 177,7 миллиона рублей.

