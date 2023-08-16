«Серебряный кит» в Петербурге окончательно вне закона

Решение с учетом позиции надзорного ведомства вынес Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Он повторно рассмотрел иск городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В судебном процессе транспортная прокуратура поддержала иск органа исполнительной власти, представив заключение о необходимости расторжения договора.

Суд расторг договор водопользования на водный объект, где расположен печально известный дебаркадер «Серебряный кит», сообщила 15 августа Северо-Западная транспортная прокуратура.

Кроме того, в суде представитель прокуратуры отметил, что «Серебряный кит» в его нынешнем состоянии «создает негативный облик города и оказывает отрицательное влияние на туристическую привлекательность Санкт-Петербурга».



Подчеркивается, что ситуация с дебаркадером в СЗТП на особом контроле.

