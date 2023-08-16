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    «Серебряный кит» в Петербурге окончательно вне закона

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    Суд расторг договор водопользования на водный объект, где расположен печально известный дебаркадер «Серебряный кит», сообщила 15 августа Северо-Западная транспортная прокуратура.

    Решение с учетом позиции надзорного ведомства вынес Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Он повторно рассмотрел иск городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В судебном процессе транспортная прокуратура поддержала иск органа исполнительной власти, представив заключение о необходимости расторжения договора.

    Кроме того, в суде представитель прокуратуры отметил, что «Серебряный кит» в его нынешнем состоянии «создает негативный облик города и оказывает отрицательное влияние на туристическую привлекательность Санкт-Петербурга».

    Подчеркивается, что ситуация с дебаркадером в СЗТП на особом контроле.

    Ранее Василеостровский районный суд удовлетворил исковое заявление Санкт-Петербургского транспортного прокурора о признании незаконным бездействия собственника дебаркадера и обязал его поднять судно, освободив акваторию Невы.

    Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ в связи с нарушением правил охраны окружающей, повлекшем тяжкие последствия для экосистемы.

    Напомним, ресторан «Серебряный кит» частично затонул 27 марта 2023 года. Причиной подтопления стало повреждение корпуса понтона в ходе ледохода из-за низкого качества бетонного основания и некачественного ремонта его стенок. Эксперты установили, что корпус ресторана практически полностью оказался в воде. При этом может продолжить сползать, что представляет угрозу для набережной Невы.

    Стоимость подъема «Серебряного кита» оценивается в 38,2 миллиона рублей.

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    Серебряный китТранспортная прокуратура
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