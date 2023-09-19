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    МИД РФ: Азербайджан передает России информацию о ситуации в Карабахе

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    Азербайджан предоставляет России информацию о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом 19 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, вскоре министерство опубликует официальное заявление по ситуации в Карабахе.

    «Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной. Я думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии Министерства иностранных дел. Относительно уведомлений: мы получаем эту информацию от азербайджанской стороны», — подчеркнула Захарова.

    Представитель МИД добавила, что российская сторона призывает к прекращению огня и дипломатическому урегулированию ситуации. По словам Захаровой, конфликт между Арменией и Азербайджаном можно решить с помощью дорожных карт, «о которых договаривались и которые были зафиксированы на бумаге».

    Ранее Минобороны Азербайджана объявило о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе.

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