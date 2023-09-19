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    На Жуковского и Некрасова проверили не только бары, но и магазины. Четыре заведения временно закрыли

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    Масштабный антиалкогольный рейд провела экономическая полиция в центре Петербурга, на улицах Жуковского и Некрасова. Проверяли не только бары и рестораны, но и магазины. Нарушений много, приостановлена деятельность четырёх баров. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Поводом для рейда стало уголовное дело по статье 171.3 УК РФ по факту незаконной продажи алкоголя в одном из баров на улице Некрасова. Этот бар, не имея лицензии на торговлю спиртным, заработал на продаже алкоголя более миллиона рублей. После этого полиция решила проверить все соседние заведения, а заодно и продуктовые магазины, на предмет нарушений правил оборота алкогольной продукции. Что и было сделано в минувшие выходные, 16 и 17 сентября.

    «Оперативники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что в нескольких продуктовых магазинах, а также барах и ресторанах на улицах Жуковского и Некрасова осуществлялась продажа алкогольной продукции с нарушением законодательства», — говорится в сообщении.

    Из незаконного оборота было изъято 272 литра разного спиртного, из которых 92 литра — это контрафакт, то есть «палёнка». Несколько питейных заведений, как выяснилось, работали без лицензии на продажу алкоголя. Лица, незаконно торговавшие алкоголем, привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателей, не получивших лицензию. По решению полиции приостановлена работа четырёх баров. Кроме того, среди персонала нашлись нелегальные мигранты.

    «Семеро иностранцев находились на территории России с нарушением миграционного законодательства и были доставлены в полицию для привлечения к административной ответственности», — отмечается в сообщении.

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