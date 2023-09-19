На Жуковского и Некрасова проверили не только бары, но и магазины. Четыре заведения временно закрыли

Масштабный антиалкогольный рейд провела экономическая полиция в центре Петербурга, на улицах Жуковского и Некрасова. Проверяли не только бары и рестораны, но и магазины. Нарушений много, приостановлена деятельность четырёх баров. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Поводом для рейда стало уголовное дело по статье 171.3 УК РФ по факту незаконной продажи алкоголя в одном из баров на улице Некрасова. Этот бар, не имея лицензии на торговлю спиртным, заработал на продаже алкоголя более миллиона рублей. После этого полиция решила проверить все соседние заведения, а заодно и продуктовые магазины, на предмет нарушений правил оборота алкогольной продукции. Что и было сделано в минувшие выходные, 16 и 17 сентября.



«Оперативники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что в нескольких продуктовых магазинах, а также барах и ресторанах на улицах Жуковского и Некрасова осуществлялась продажа алкогольной продукции с нарушением законодательства», — говорится в сообщении.



Из незаконного оборота было изъято 272 литра разного спиртного, из которых 92 литра — это контрафакт, то есть «палёнка». Несколько питейных заведений, как выяснилось, работали без лицензии на продажу алкоголя. Лица, незаконно торговавшие алкоголем, привлечены к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателей, не получивших лицензию. По решению полиции приостановлена работа четырёх баров. Кроме того, среди персонала нашлись нелегальные мигранты.