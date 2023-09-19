Северное сияние наблюдают в Петербурге и рядом с ним прямо сейчас

Безоблачное небо и солнечный ветер подарили петербуржцам возможность наблюдать северное сияние. Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фото, сделанные за несколько минут до полуночи в Лебяжьем, на берегу Финского залива.
«Фонтанка» рассказывала — сегодня все охотники за северным сиянием надеялись, что им выпадет шанс сделать фото любимого явления. Недавняя вспышка солнечной активности должна была вызвать свечение в атмосфере земли.
В итоге зеленые волны в небе наблюдали энтузиасты от Екатеринбурга до Карелии. Самые эффектные фото были сделаны между Приозерском и Кондопогой — посмотреть можно здесь.
Через пару часов и петербуржцам выпала возможность насладиться красотой. А пассажиры одного из рейсов Петербург-Москва видели сияние в иллюминаторы при взлете авиалайнера из Пулково.