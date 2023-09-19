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    Северное сияние наблюдают в Петербурге и рядом с ним прямо сейчас

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    Безоблачное небо и солнечный ветер подарили петербуржцам возможность наблюдать северное сияние. Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фото, сделанные за несколько минут до полуночи в Лебяжьем, на берегу Финского залива.

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    «Фонтанка» рассказывала — сегодня все охотники за северным сиянием надеялись, что им выпадет шанс сделать фото любимого явления. Недавняя вспышка солнечной активности должна была вызвать свечение в атмосфере земли.

    В итоге зеленые волны в небе наблюдали энтузиасты от Екатеринбурга до Карелии. Самые эффектные фото были сделаны между Приозерском и Кондопогой — посмотреть можно здесь.

    Через пару часов и петербуржцам выпала возможность насладиться красотой. А пассажиры одного из рейсов Петербург-Москва видели сияние в иллюминаторы при взлете авиалайнера из Пулково.

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