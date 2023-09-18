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    В Петербурге ждут северное сияние. В Карелии уже любуются

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    Солнечный ветер снова не дает уснуть охотникам за северным сиянием. Необычным атмосферным явлением уже любуются в Карелии.

    С любезного разрешения авторов фото можем показать, как в эти минуты выглядит небо где-то между Петрозаводском и Кондопогой.

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    У петербуржцев тоже есть шанс увидеть эту красоту. Напомним, горожане наблюдали северное сияние 14 сентября, а в Ленинградской области небо позеленело накануне.

    Это необычное свечение — результат столкновения солнечного ветра с атомами в верхних слоях атмосферы нашей планеты.

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