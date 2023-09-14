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    Северное сияние на Парнасе. Петербург ловит солнечный ветер

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    На Парнасе сегодня наблюдают — не Пегаса, но тоже интересное. В паблике «АстроФотоБолото» охотники за северным сиянием делятся фото свежей «добычи». Вот так выглядит солнечный ветер, если смотреть с планеты Земля.

    Напомним, северное сияние — это результат столкновения солнечного ветра с атомами в верхних слоях атмосферы нашей планеты.

    «АстроФотоБолото»: Атмосферное

    В Ленинградской области северное сияние наблюдали накануне, «Фонтанка» писала об этом. Завораживающее природное явление попало в кадр под Выборгом и в Гостилицах.

    Математические модели демонстрируют высокую вероятность нестабильной геомагнитной обстановки до конца недели. Причина — формирование крупных активных областей со сложной структурой на видимой стороне Солнца, в зоне, откуда возможно влияние на Землю.

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    Комментарии 4

    Гость15 Сен 2023 в 00:23
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