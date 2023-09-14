Северное сияние на Парнасе. Петербург ловит солнечный ветер

На Парнасе сегодня наблюдают — не Пегаса, но тоже интересное. В паблике «АстроФотоБолото» охотники за северным сиянием делятся фото свежей «добычи». Вот так выглядит солнечный ветер, если смотреть с планеты Земля.
Напомним, северное сияние — это результат столкновения солнечного ветра с атомами в верхних слоях атмосферы нашей планеты.
В Ленинградской области северное сияние наблюдали накануне, «Фонтанка» писала об этом. Завораживающее природное явление попало в кадр под Выборгом и в Гостилицах.
Математические модели демонстрируют высокую вероятность нестабильной геомагнитной обстановки до конца недели. Причина — формирование крупных активных областей со сложной структурой на видимой стороне Солнца, в зоне, откуда возможно влияние на Землю.