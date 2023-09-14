Северное сияние на Парнасе. Петербург ловит солнечный ветер

На Парнасе сегодня наблюдают — не Пегаса, но тоже интересное. В паблике «АстроФотоБолото» охотники за северным сиянием делятся фото свежей «добычи». Вот так выглядит солнечный ветер, если смотреть с планеты Земля.



Напомним, северное сияние — это результат столкновения солнечного ветра с атомами в верхних слоях атмосферы нашей планеты.