Что-то происходит на Солнце. Геомагнитная обстановка на Земле неспокойная

Математические модели демонстрируют высокую вероятность нестабильной геомагнитной обстановки до конца недели. Причина — формирование крупных активных областей со сложной структурой на видимой стороне Солнца, в зоне, откуда возможно влияние на Землю. Об этом сообщает 14 сентября центр «ФОБОС».
Возмущения от Солнца, вызывающие магнитные бури и полярные сияния, доходят до Земли за два-три дня. Решающее значение имеют процессы в видимых центрах активности, которые будут протекать в ближайшие два дня — пока эти центры находятся в зоне возможного влияния на Землю.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 12 сентября была зарегистрирована магнитная буря уровня G1 — первая на этой неделе и вторая за сентябрь. Несмотря на слабый балл и короткую продолжительность, она вызвала яркие северные сияния, пик которых пришелся именно на территорию России. «Фонтанка» показывала, как выглядела аврора в Ленобласти. Наиболее интенсивное свечение происходило в области широт около 70 градусов, с нижней границей до 60 градусов. Для сравнения: географическая широта Москвы составляет 55,4 градуса, а Санкт-Петербурга — 59,6 градуса. «Поступали сообщения о наблюдении сияний на более низких широтах, но пока не вполне понятно, насколько они достоверны», — отмечается в сообщении.
Сильные магнитные бури способны вывести из строя системы радиолокации, заблокировать работу спутников и свести их с орбиты. Метеозависимым людям стоит уделять повышенное внимание своему состоянию здоровья.