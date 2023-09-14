Что-то происходит на Солнце. Геомагнитная обстановка на Земле неспокойная

Математические модели демонстрируют высокую вероятность нестабильной геомагнитной обстановки до конца недели. Причина — формирование крупных активных областей со сложной структурой на видимой стороне Солнца, в зоне, откуда возможно влияние на Землю. Об этом сообщает 14 сентября центр «ФОБОС».

Возмущения от Солнца, вызывающие магнитные бури и полярные сияния, доходят до Земли за два-три дня. Решающее значение имеют процессы в видимых центрах активности, которые будут протекать в ближайшие два дня — пока эти центры находятся в зоне возможного влияния на Землю.

