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    Минцифры РФ: «Госуслуги» не заменят бумажные документы

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    Приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов только в отдельных случаях, сообщает 18 сентября Минцифры РФ.

    Цифровые копии не заменят оригиналы документов. Перечень ситуаций, в которых можно будет применять приложение «Госуслуги», определит Правительство.

    «Использование приложения — исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», — сказано в сообщении Минцифры.

    Напомним, Указ о цифровом паспорте подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.

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