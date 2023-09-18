РАР: Три страны Евросоюза решили бойкотировать площадку Еврокомиссии по украинскому зерну

Польша, Венгрия и Словакия будут бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе. Об этом 18 сентября пишет польское агентство РАР со ссылкой на источник в ЕС.

Это произошло после того, как Украина заявила о возбуждении дела против стран ЕС во Всемирной торговой организации (ВТО). По словам источника, Киев может использовать информацию координационной платформы для разбирательств в ВТО.

15 сентября Еврокомиссия отказалась продлевать ограничения на ввоз агропродукции Украины в приграничные страны Евросоюза. При этом ЕК обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Тогда Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Венгрия не стала ограничиваться четырьмя наименованиями Еврокомиссии. Помимо зерна под запрет попали разные виды мяса, птица, овощи, вино, яйца, мед.