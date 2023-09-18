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    РАР: Три страны Евросоюза решили бойкотировать площадку Еврокомиссии по украинскому зерну

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    Польша, Венгрия и Словакия будут бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе. Об этом 18 сентября пишет польское агентство РАР со ссылкой на источник в ЕС.

    Это произошло после того, как Украина заявила о возбуждении дела против стран ЕС во Всемирной торговой организации (ВТО). По словам источника, Киев может использовать информацию координационной платформы для разбирательств в ВТО.

    15 сентября Еврокомиссия отказалась продлевать ограничения на ввоз агропродукции Украины в приграничные страны Евросоюза. При этом ЕК обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Тогда Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Венгрия не стала ограничиваться четырьмя наименованиями Еврокомиссии. Помимо зерна под запрет попали разные виды мяса, птица, овощи, вино, яйца, мед.

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