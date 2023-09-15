Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение ЕС

Три страны решили продлить запрет на ввоз зерна с Украины вопреки отказу Еврокомиссии продлить действие эмбарго. Как пишет 15 сентября РБК, речь идет о Польше, Венгрии и Словакии.



«Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера», — заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. О стремлении защитить собственных фермеров сказал и министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Наги: «Брюссель молчит, поэтому нам придется действовать самим».

«В противном случае дешевое украинское зерно наводнило бы наш рынок, что может нанести большой финансовый ущерб нашим аграриям», — объяснил свою позицию министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш.