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    Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение ЕС

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    7 комментариев

    Три страны решили продлить запрет на ввоз зерна с Украины вопреки отказу Еврокомиссии продлить действие эмбарго. Как пишет 15 сентября РБК, речь идет о Польше, Венгрии и Словакии.

    «Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера», — заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. О стремлении защитить собственных фермеров сказал и министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Наги: «Брюссель молчит, поэтому нам придется действовать самим».

    «В противном случае дешевое украинское зерно наводнило бы наш рынок, что может нанести большой финансовый ущерб нашим аграриям», — объяснил свою позицию министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш.

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    Комментарии 7

    Гость15 Сен 2023 в 22:28
    Гнать их из Евросоюза !!!
    +1−1
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