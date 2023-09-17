Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей «смерти»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео своей прогулки. Так он отреагировал в своем телеграм-канале на очередные слухи о якобы серьезных проблемах со здоровьем.



«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — пишет глава Чечни.