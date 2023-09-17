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    Кадыров опубликовал видео на фоне слухов о своей «смерти»

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео своей прогулки. Так он отреагировал в своем телеграм-канале на очередные слухи о якобы серьезных проблемах со здоровьем.

    «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — пишет глава Чечни.

    Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Кадыров якобы находится в «коме» или даже умер в центральной клинической больнице. Слухи подогревают украинские СМИ, ссылающиеся на «данные разведки».

    Кадыров уже комментировал ранее слухи о якобы болезни и смерти. Он сказал, что может скоропостижно скончаться, когда узнает, что «есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту». И заверил, что «готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть».

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