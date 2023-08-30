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    «Да, я смогу скоропостижно скончаться». Кадыров ответил тем, кто пророчит ему «скорую гибель»

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    15 комментариев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 августа опубликовал в своем телеграм-канале иронично-философский пост. Он позиционировал публикацию как открытый ответ неким «недоделанным политологам», которые в неназванных «иностранных изданиях» якобы пророчат Кадырову «скорую гибель».

    «Я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть. Да, я смогу скоропостижно скончаться, когда узнаю, что есть кто-то преданнее меня в вопросе уважения к нашему президенту, которому, кстати говоря, я обязан жизнью. И не один раз, а дважды», — написал Кадыров.

    Глава Чечни также подчеркнул, что «не принадлежит себе», а «принадлежит религии, Родине и её интересам».

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    Комментарии 15

    Гость30 Авг 2023 в 18:46
    Рамзан не задерживайся
    +3−0
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