В лесу заметили сбежавшего от фермера зубра. Теперь у Зверево

Крупного зубра повстречали грибники рядом с поселком Зверево в Выборгском районе днем в субботу, 16 сентября. Фотографии и видео животного появились в телеграмм-канале »Мегаполис/ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер».



Как рассказали очевидцы, зубр вышел к людям из леса. Но теплого приема не дождался — грибники попрыгали в автомобили и стали уезжать.