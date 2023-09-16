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    В лесу заметили сбежавшего от фермера зубра. Теперь у Зверево

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    Крупного зубра повстречали грибники рядом с поселком Зверево в Выборгском районе днем в субботу, 16 сентября. Фотографии и видео животного появились в телеграмм-канале »Мегаполис/ДТП и ЧП/Санкт-Петербург/Питер».

    Как рассказали очевидцы, зубр вышел к людям из леса. Но теплого приема не дождался — грибники попрыгали в автомобили и стали уезжать.

    Фото: t.me/Megapolisonline
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    — Навскидку, его рост больше двух метров, я сам ростом два метра, а о был выше, — говорит мужчина за кадром.

    t.me/Megapolisonline

    Четыре вольных зубра гуляют по Ленобласти уже второй месяц. Они сбежали с местной фермы, и все это время владелец пытается вернуть их домой. Накануне вожака зубров по кличке Крестный видели неподалеку от Зверево, в поселке Барышево. Фермер поделился с «Фонтанкой», что планирует отловить животных с помощью электропастуха.

    Фото: t.me/Megapolisonline

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