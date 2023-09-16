Кто и как жил в Ленобласти 5 тысяч лет назад? И что мы не знаем о прошлом? Задайте вопрос археологу!

В Старой Ладоге правда находится могила Рюрика? Откуда археологи узнают, где копать? И как историкам удается восстановить наше прошлое на основе обнаруженных в земле осколков?
«Фонтанка» решила поговорить об этом с археологом и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе узнаем о самых интересных находках в Ленинградской области, технологиях, помогающих людям восстанавливать историю человечества, и до сих пор нерешенных загадках нашего прошлого.
Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь: спрашивайте у археолога что хотите — про раскопки, находки, инструменты. Обещаем, что интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!
Читайте материалы по итогам наших бесед с другими учеными. Здесь мы говорим о глобальном изменении климата и его влиянии на Петербург, а тут — о предсказаниях погоды и опасных природных явлениях.