На Витебском проспекте сбили лося. Животное погибло, два человека в больнице

В Петербурге на Витебском проспекте сбили лося. Фотографией с пострадавшим животным 15 сентября с «Фонтанкой» поделился читатель.
Автор фото уточнил, что ДТП произошло между Шушарами и Пушкиным. Как сообщили в
В конце августа у лосей начинается гон, который закончится в октябре. Водителям стоит быть особенно внимательными: в этот период лоси часто выбегают на дороги.
ДТП с лосем нередко имеет крайне серьезные последствия, особенно если тяжелая туша прилетает прямо в лобовое стекло. Одна из последних аварий с выбежавшим на дорогу сохатым произошла 10 сентября на трассе «Кола». Легковая машина приняла животное на капот и получила немалые повреждения.
Кроме того, дикие животные являются государственной собственностью и за причиненный им в результате ДТП вред потребуется возмещать ущерб.