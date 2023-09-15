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    На Витебском проспекте сбили лося. Животное погибло, два человека в больнице

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    В Петербурге на Витебском проспекте сбили лося. Фотографией с пострадавшим животным 15 сентября с «Фонтанкой» поделился читатель.

    Автор фото уточнил, что ДТП произошло между Шушарами и Пушкиным. Как сообщили в ГУ МВД, животное сбил микроавтобус «Мерседес Спринтер». Молодая лосиха погибла на месте. Водитель микроавтобуса не пострадал, но двое его пассажирок, женщины 76 и 79 лет, госпитализированы с травмами средней тяжести.

    В конце августа у лосей начинается гон, который закончится в октябре. Водителям стоит быть особенно внимательными: в этот период лоси часто выбегают на дороги.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    ДТП с лосем нередко имеет крайне серьезные последствия, особенно если тяжелая туша прилетает прямо в лобовое стекло. Одна из последних аварий с выбежавшим на дорогу сохатым произошла 10 сентября на трассе «Кола». Легковая машина приняла животное на капот и получила немалые повреждения.

    Кроме того, дикие животные являются государственной собственностью и за причиненный им в результате ДТП вред потребуется возмещать ущерб.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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