На Витебском проспекте сбили лося. Животное погибло, два человека в больнице

В Петербурге на Витебском проспекте сбили лося. Фотографией с пострадавшим животным 15 сентября с «Фонтанкой» поделился читатель.



Автор фото уточнил, что ДТП произошло между Шушарами и Пушкиным. Как сообщили в ГУ МВД , животное сбил микроавтобус «Мерседес Спринтер». Молодая лосиха погибла на месте. Водитель микроавтобуса не пострадал, но двое его пассажирок, женщины 76 и 79 лет , госпитализированы с травмами средней тяжести.

В конце августа у лосей начинается гон, который закончится в октябре. Водителям стоит быть особенно внимательными: в этот период лоси часто выбегают на дороги.