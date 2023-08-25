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    Водителям приготовиться: у лосей в Ленобласти начинается гон

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    Автор: Комитет по животному миру Ленинградской области

    Вечерами и на рассвете в лесах Ленинградской области можно услышать, как ревут и стонут обычно молчаливые лоси. В конце августа у сохатых начинается гон, который закончится в октябре. Водителям стоит быть особенно внимательными: в этот период лоси часто выбегают на дороги.

    Отличительными признаками начала гона являются окрепшие и окончательно окостеневшие рога у самцов, которые те отращивали все лето взамен сброшенных зимой, появление так называемых зачесов — потертостей на коре деревьев, вытоптанные животными гонные поляны и ямы с запахом мочи и помёта зверя, рассказали 25 августа в комитете по животному миру Ленобласти. Лосиные рога в редких случаях могут достигать 30 кг веса. Состоят они в основном из фосфата кальция и коллагена. Чем больше рога — тем взрослее и здоровее лось. Ученые выяснили о них еще один интересный факт: большие рога на 19% улучшают слух лося, собирая звук в сторону ушей. Во время гона это помогает услышать зов самки быстрее соперника.

    С 1 и по 30 сентября в Ленинградской области откроется охота на взрослых самцов лося, добавляют в комитете. А водителям напоминаем, что ДТП с лосем нередко имеет крайне серьезные и даже трагичные последствия, особенно если тяжелая туша прилетает прямо в лобовое стекло. Кроме того, дикие животные являются государственной собственностью, и за причиненный им в результате ДТП вред потребуется возмещать ущерб.

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    Ленинградская областьЛоси
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