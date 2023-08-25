Водителям приготовиться: у лосей в Ленобласти начинается гон

Вечерами и на рассвете в лесах Ленинградской области можно услышать, как ревут и стонут обычно молчаливые лоси. В конце августа у сохатых начинается гон, который закончится в октябре. Водителям стоит быть особенно внимательными: в этот период лоси часто выбегают на дороги.

Отличительными признаками начала гона являются окрепшие и окончательно окостеневшие рога у самцов, которые те отращивали все лето взамен сброшенных зимой, появление так называемых зачесов — потертостей на коре деревьев, вытоптанные животными гонные поляны и ямы с запахом мочи и помёта зверя, рассказали 25 августа в комитете по животному миру Ленобласти. Лосиные рога в редких случаях могут достигать 30 кг веса. Состоят они в основном из фосфата кальция и коллагена. Чем больше рога — тем взрослее и здоровее лось. Ученые выяснили о них еще один интересный факт: большие рога на 19% улучшают слух лося, собирая звук в сторону ушей. Во время гона это помогает услышать зов самки быстрее соперника.