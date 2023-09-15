Врачи рассказали о состоянии самой тяжелой пострадавшей в ДТП на «Скандинавии»

Состояние девочки, которая сильнее всех пострадала в ДТП с грузовиком и велосипедистками на трассе «Скандинавия», уже стабильное, но всё еще «не самое хорошее». С ней постоянно находится мама, а врачи держат ситуацию под контролем.
На 15 сентября благодаря усилиям специалистов более чем 10 направлений состояние пострадавшей велосипедистки удалось стабилизировать, но оно стабильно тяжелое, рассказали «Фонтанке» в Педиатрическом университете. Туда пострадавшую перевели 8 сентября в крайне тяжелом состоянии: она получила ушибы головного мозга, грудной клетки, позвоночника и внутренних органов.
В университете состоялся консилиум по состоянию здоровья девочки, его собрали из необходимости проверить состояние пострадавшей и исключить осложнения, особенно в области головного мозга, поскольку удар в значительной степени пришелся на голову. Ситуация требует дополнительного контроля и постоянного мониторинга и анализа ее состояния. Недавно ей сняли дренаж. По словам врачей, пока еще рано говорить, когда ребенка могут выписать и отправить на реабилитацию.
С девочкой постоянно находится мама, ей обеспечили возможность быть при ребенке в отделении.
Напомним, 7 сентября на