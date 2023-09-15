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    ДТП на Скандинавии

    Врачи рассказали о состоянии самой тяжелой пострадавшей в ДТП на «Скандинавии»

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    4 комментария

    Состояние девочки, которая сильнее всех пострадала в ДТП с грузовиком и велосипедистками на трассе «Скандинавия», уже стабильное, но всё еще «не самое хорошее». С ней постоянно находится мама, а врачи держат ситуацию под контролем.

    На 15 сентября благодаря усилиям специалистов более чем 10 направлений состояние пострадавшей велосипедистки удалось стабилизировать, но оно стабильно тяжелое, рассказали «Фонтанке» в Педиатрическом университете. Туда пострадавшую перевели 8 сентября в крайне тяжелом состоянии: она получила ушибы головного мозга, грудной клетки, позвоночника и внутренних органов.

    В университете состоялся консилиум по состоянию здоровья девочки, его собрали из необходимости проверить состояние пострадавшей и исключить осложнения, особенно в области головного мозга, поскольку удар в значительной степени пришелся на голову. Ситуация требует дополнительного контроля и постоянного мониторинга и анализа ее состояния. Недавно ей сняли дренаж. По словам врачей, пока еще рано говорить, когда ребенка могут выписать и отправить на реабилитацию.

    С девочкой постоянно находится мама, ей обеспечили возможность быть при ребенке в отделении.

    Напомним, 7 сентября на 59-м километре федеральной трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти грузовик «Скания» с полуприцепом сбил группу юных велосипедисток, въехав в машину прикрытия, в которой ехал их тренер. Две спортсменки погибли, еще девять девочек и тренер получили травмы. Было возбуждено уголовное дело, а водителя грузовика арестовали. Подробности читайте в сюжете «Фонтанки».

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    Комментарии 4

    Гость15 Сен 2023 в 18:10
    тебя собьет пво
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