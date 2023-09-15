Врачи рассказали о состоянии самой тяжелой пострадавшей в ДТП на «Скандинавии»

Состояние девочки, которая сильнее всех пострадала в ДТП с грузовиком и велосипедистками на трассе «Скандинавия», уже стабильное, но всё еще «не самое хорошее». С ней постоянно находится мама, а врачи держат ситуацию под контролем.



На 15 сентября благодаря усилиям специалистов более чем 10 направлений состояние пострадавшей велосипедистки удалось стабилизировать, но оно стабильно тяжелое, рассказали «Фонтанке» в Педиатрическом университете. Туда пострадавшую перевели 8 сентября в крайне тяжелом состоянии: она получила ушибы головного мозга, грудной клетки, позвоночника и внутренних органов.