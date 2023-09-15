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    Музыка

    В сети появился новый мини-альбом БГ+ «Богрукиног»

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    12 комментариев

    На платформе bandcamp 14 сентября появился новый мини-альбом Бориса Гребенщикова* и его музыкантов, выпущенный под брендом БГ+. EP получил название «Богрукиног».

    В альбом вошли четыре песни, они стали известны незадолго до релиза. Так, «Не стой над душой, мама» могли услышать зрители лондонского концерта 11 сентября. «Черный лебедь» публиковался в соцсетях в рамках цикла «Подношение новому времени» в апреле. «Не забыто» — в начале июня. А «Минск, Пинск и Северодвинск» — в середине мая.

    В записи принимали участие практически только зарубежные музыканты — за исключением Константина Туманова и Альберта Кувезина. Также на альбоме звучат голоса хора мальчиков Санкт-Петербурга.

    Последним альбомом, выпущенным Гребенщиковым*, был вышедший под Новый год альбом «Песни бардов».

    *Борис Гребенщиков признан Минюстом иноагентом в июне 2023 года.

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    Комментарии 12

    Гость15 Сен 2023 в 09:53
    Боря сильно измельчал...
    +1−3
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