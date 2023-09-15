В сети появился новый мини-альбом БГ+ «Богрукиног»

На платформе bandcamp 14 сентября появился новый мини-альбом Бориса Гребенщикова* и его музыкантов, выпущенный под брендом БГ+. EP получил название «Богрукиног».



В альбом вошли четыре песни, они стали известны незадолго до релиза. Так, «Не стой над душой, мама» могли услышать зрители лондонского концерта 11 сентября. «Черный лебедь» публиковался в соцсетях в рамках цикла «Подношение новому времени» в апреле. «Не забыто» — в начале июня. А «Минск, Пинск и Северодвинск» — в середине мая.



В записи принимали участие практически только зарубежные музыканты — за исключением Константина Туманова и Альберта Кувезина. Также на альбоме звучат голоса хора мальчиков Санкт-Петербурга.

