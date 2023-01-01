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    Музыка

    Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Песни бардов»

    1899
    2 комментария

    В последний день 2022 года Борис Гребенщиков опубликовал для свободного прослушивания в соцсетях и на аудиосервисах новый альбом. На нем в исполнении лидера «Аквариума» звучат композиции, написанные в 1950–1960-х знаменитыми бардами — Александром Городницким, Булатом Окуджавой, Евгением Клячкиным, Юрием Кукиным, Юрием Визбором, Александром Галичем и другими.

    Интересно, что в своей передаче «Аэростат» Гребенщиков рассказывал, что записывал песни бардов на протяжении 12 лет, изначально не планируя их издавать. Это не первое обращение БГ к бардовской музыке — ранее он уже выпускал альбом «Песни Булата Окуджавы».

    Альбом состоит из двух частей и 24 треков.

    В сентябре 2022 года «Аквариум» выпустил альбом «День всех святых», а в декабре разные известные музыканты собрались в супергруппу «Электричество», чтобы перепеть одноименный старый альбом «Аквариума».

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