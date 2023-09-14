Суд возобновил следствие по делу директоров сгоревшей «Невской мануфактуры», чтобы допросить экспертов по причинам пожара

Невский районный суд Петербурга в четверг вопреки ожиданиям не вынес приговор директорам сгоревшего комплекса «Невская мануфактура», а возобновил судебное следствие по уголовному делу. Он планирует допросить экспертов.

«Если участники прений сторон или подсудимый в последнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, то суд вправе возобновить судебное следствие», — объяснили 14 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, как работает этот механизм в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

После того, как следствие будет окончено, суд вновь открывает прения сторон и дает подсудимому последнее слово.

В случае с топ-менеджерами «Невской мануфактуры» Алексеем Михневичем и Максимом Макеевым суд хочет допросить экспертов, проводивших комиссионную экспертизу по причинам пожара, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. В суде этих специалистов не допрашивали.

Деловой комплекс на Октябрьской набережной, 50, получивший название «Невская мануфактура», состоял из исторической и неисторической части. В основе исторической — признанный памятником архитектуры комплекс построек товарищества шерстяных изделий «Торнтон». 12 апреля 2021 года в одном из помещений этой части здания начался пожар. На его полную ликвидацию у спасателей ушло пять дней.

В пожаре погиб 31-летний спасатель Илья Белецкий. Еще двое его коллег пострадали. На второй день пожара правоохранительные органы задержали гендиретора компании АО «Невская мануфактура» Максима Макеева, проработавшего на этом посту два месяца, и его заместителя Алексея Михневича. Их заподозрили в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Когда в сентябре 2022 года дело дошло до суда, их обвинили в сговоре при оказании небезопасных услуг, а также нарушении требований по сохранению памятника архитектуры, однако уголовное преследование по этой статье было впоследствии прекращено из-за истекшего срока давности.

Следствие установило, что Макеев и Михневич знали о множестве нарушений требованиях пожарной безопасности, осознанно не устраняли их и сдавали опасные помещения арендаторам, которых у компании было 147. В результате в здании произошел пожар, который уничтожил имущество арендаторов на общую сумму 859 млн рублей, а один из нанимателей надышался дымом.