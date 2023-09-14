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    Суд над Митволем: он просил сделать заседание закрытым из-за семьи и признал вину

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    Процесс над бывшим замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем начался утром 14 сентября в Красноярске в Железнодорожном суде. Дело рассматривают в особом порядке, передаёт NGS24. Митволь полностью признал вину.

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    Перед началом судебного заседания Митволь отказался от комментариев прессе, пояснив, что находится под домашним арестом и ему запрещено общаться.

    NGS24.RU

    Он попросил сделать заседание суда закрытым, объяснив, что переживает за семью. По его словам, в ноябре какой-то человек толкнул его жену под машину, и она семь месяцев провела в инвалидном кресле. Проблемы с безопасностью были и у дочери. Сейчас она находится за границей под охраной Интерпола. Судья отказал в просьбе. Заседание — открытое. «Сам Олег Митволь на процессе заметно нервничает», — отмечает журналист.

    На процессе подтвердили, что Митволь дал показания против Юрия Лапшина, Константина Димитрова и Константина Мандрова.

    Председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь был задержан 8 июня в московском аэропорту Внуково и заключен под стражу. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске. По статье 159, часть 4, УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере») ему грозит до десяти лет лишения свободы.

    Фото: Галина Сергиенко / NGS24.RU

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    Олег МитвольСудКрасноярскМошенничество
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