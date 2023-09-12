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    В Петербурге отложат завершение агротехнического периода, в который можно заниматься посадками

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    В Петербурге завершение агротехнического периода отодвигают на 15 ноября. В течение него можно заниматься земляными работами и благоустройством, которые невозможны зимой.

    Проект постановления опубликован 12 сентября. Стандартная длительность агротехнического периода — с 16 апреля до 15 октября, но эти границы можно двигать в зависимости от погодных условий.

    Считается, что в это время температура грунта и наружного воздуха позволяют выполнять работы по восстановлению зеленых насаждений, покрытий, а также иное исключенное зимой благоустройство. Вне агротехнического периода разрешается только первичное благоустройство, такое, как засыпка траншей, укладка грунта и др.

    Ранее синоптики спрогнозировали три бабьих лета в европейской части России этой осенью. По их словам, температура в Петербурге близка к рекордным значениям.

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