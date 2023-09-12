Путин отнесся с пониманием к российским спортсменам, которые отказались от гражданства ради Олимпиады

Россия должна прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в вопросе участия в Олимпийских играх, заявил 12 сентября президент страны Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Прежде всего мы должны руководствоваться интересами спортсменов», — заявил глава государства, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что 55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили российское гражданство на другое.



По словам Путина, люди годами и даже десятилетиями шли к этой цели, а теперь по политическим соображениям не могут их достигать.