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    Путин отнесся с пониманием к российским спортсменам, которые отказались от гражданства ради Олимпиады

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    Россия должна прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в вопросе участия в Олимпийских играх, заявил 12 сентября президент страны Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

    «Прежде всего мы должны руководствоваться интересами спортсменов», — заявил глава государства, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что 55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили российское гражданство на другое.

    По словам Путина, люди годами и даже десятилетиями шли к этой цели, а теперь по политическим соображениям не могут их достигать.

    Президент считает, что за последние десятилетия Международный Олимпийский комитет исказил первоначальную идею Пьер де Кубертена, что Игры должны объединять людей. Сейчас же спортсмены загнаны в ловушку финансовых интересов, произошла коммерциализация международного спорта, уверен Путин.

    «Дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а в том, чтобы объединять людей. А вот эту функцию международное олимпийское движение утратило», — заявил российский лидер.

    В этой связи будут создаваться альтернативные спортивные движения, считает глава РФ. Так, в следующем году в Москве и Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы.

    При этом Путин высказал мнение, что спорт — это сублимация войны. «Я никого не осуждаю, но когда спортсмен выходит на пьедестал и звучит гимн его страны и поднимается флаг — это тоже имеет значение», — отметил президент, уточнив, что в итоге каждый человек делает собственный выбор.

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    Олимпийские игрыВладимир ПутинСпортВЭФ-2023
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