Мизулина попросила Минобороны призвать тиктокера Даню Милохина на срочную службу

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ из-за тиктокера Дани Милохина. Она попросила призвать молодого человека в армию. Соответствующее сообщение в понедельник, 11 сентября, появилось в Telegram-канале Мизулиной.

«Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — написала Мизулина.

