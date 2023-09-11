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    Мизулина попросила Минобороны призвать тиктокера Даню Милохина на срочную службу

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    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ из-за тиктокера Дани Милохина. Она попросила призвать молодого человека в армию. Соответствующее сообщение в понедельник, 11 сентября, появилось в Telegram-канале Мизулиной.

    «Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — написала Мизулина.

    Она попросила призвать Милохина в ряды ВС РФ во время ближайшего осеннего призыва. «Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — говорится в посте.

    Мизулина уточнила, что тиктокер Милохин на днях вернулся в Россию.

    Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года, когда неожиданно покинул шоу «Ледниковый период», где он катался в паре с серебряным призером Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой.

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    Даня МилохинЕкатерина МизулинаСрочная службаМинобороны
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