Мизулина попросила Минобороны призвать тиктокера Даню Милохина на срочную службу

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к руководству Минобороны РФ из-за тиктокера Дани Милохина. Она попросила призвать молодого человека в армию. Соответствующее сообщение в понедельник, 11 сентября, появилось в Telegram-канале Мизулиной.
«Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — написала Мизулина.
Она попросила призвать Милохина в ряды
Мизулина уточнила, что тиктокер Милохин на днях вернулся в Россию.
Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года, когда неожиданно покинул шоу «Ледниковый период», где он катался в паре с серебряным призером