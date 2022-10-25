Тиктокер Милохин ушел из шоу «Ледниковый период» посреди сезона, теперь его считают предателем

Блогер Даня Милохин неожиданно покинул шоу «Ледниковый период», где он катался в паре с серебряным призером Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой. Об этом он заявил в своих социальных сетях 25 октября.



Милохин написал, что устал и у него не хватает сил. Он отметил, что «не видит смысла, для чего и почему он это делает».

«Я считаю, все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то делать его нет смысла, вот так. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю, люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу», — заявил Милохин.