Тиктокер Милохин ушел из шоу «Ледниковый период» посреди сезона, теперь его считают предателем

Блогер Даня Милохин неожиданно покинул шоу «Ледниковый период», где он катался в паре с серебряным призером Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой. Об этом он заявил в своих социальных сетях 25 октября.
Милохин написал, что устал и у него не хватает сил. Он отметил, что «не видит смысла, для чего и почему он это делает».
«Я считаю, все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то делать его нет смысла, вот так. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю, люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу», — заявил Милохин.
Как сообщила блогер Анастасия Анисимова, Милохин уже уехал из России. Сейчас он находится в Дубае, где занимается вейксерфингом.
«Отчасти для нас это было шокирующей историей. После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определенным шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда», — цитирует продюсера шоу «Ледниковый период» Илью Авербуха РБК.
По словам Авербуха, сейчас он занимается поиском нового партнера для Медведевой.
Медведева и Милохин выступали во втором сезоне «Ледникового периода» подряд. В прошлом году они заняли третье место.