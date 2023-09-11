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    На Крестовском острове эвакуировали самую дорогую в России школу

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    Эвакуационный террор не миновал учащихся и сотрудников «Газпром школы», расположенной на Крестовском острове в Петербурге. Внимание экстренных служб заведению потребовалось 11 сентября.

    Организованную эвакуацию на Крестовском проспекте в понедельник застал читатель «Фонтанки». Дети дисциплинированно покидали школьную территорию и под надзором мужчин в костюмах переходили дорогу.

    читатель «Фонтанки»

    Дозвониться до учреждения по указанному на сайте телефону на момент написания новости не удалось. По информации «Фонтанки», мероприятие не было запланировано — службы проверяли анонимное сообщение о минировании.

    Для городских школ подобное становится рутиной. Электронные «бомбисты» не устают рассылать письма даже в выходные. Так, одно образовательное учреждение нашлось среди «заминированных» торговых центров в воскресенье. В пятницу проверка требовалась без малого пятидесяти объектам образования, из которых эвакуировали более шести тысяч человек.

    Частная школа «Газпрома» начала работать в Петербурге в сентябре 2021 года. После обнародования цифры стоимости строительства фонд потребовал от одного из своих сотрудников написать заявление об увольнении.

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    ШколаЭвакуация
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