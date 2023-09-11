На Крестовском острове эвакуировали самую дорогую в России школу

Эвакуационный террор не миновал учащихся и сотрудников «Газпром школы», расположенной на Крестовском острове в Петербурге. Внимание экстренных служб заведению потребовалось 11 сентября.
Организованную эвакуацию на Крестовском проспекте в понедельник застал читатель «Фонтанки». Дети дисциплинированно покидали школьную территорию и под надзором мужчин в костюмах переходили дорогу.
читатель «Фонтанки»
Дозвониться до учреждения по указанному на сайте телефону на момент написания новости не удалось. По информации «Фонтанки», мероприятие не было запланировано — службы проверяли анонимное сообщение о минировании.
Для городских школ подобное становится рутиной. Электронные «бомбисты» не устают рассылать письма даже в выходные. Так, одно образовательное учреждение нашлось среди «заминированных» торговых центров в воскресенье. В пятницу проверка требовалась без малого пятидесяти объектам образования, из которых эвакуировали более шести тысяч человек.
Частная школа «Газпрома» начала работать в Петербурге в сентябре 2021 года. После обнародования цифры стоимости строительства фонд потребовал от одного из своих сотрудников написать заявление об увольнении.