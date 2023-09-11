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    Великобритания запретит россиянам совершать транзит в аэропортах без визы

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    C 6 октября Великобритания запретит гражданам России и Грузии совершать транзит в аэропортах страны без визы. Об этом стало известно в понедельник, 11 сентября, из обновленного сообщения на сайте правительства страны.

    «Гражданам России и Грузии необходимы визы для въезда или транзита через Великобританию. Включает подробную информацию о переходном периоде», — говорится в публикации.

    Новые правила опубликованы 8 сентября, однако переходный период продлится до 6 октября. Безвизовый транзит будет доступен тем, кто оформил билеты до 00:01 восьмого сентября.

    Как отмечает тематический Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!» ранее виза не требовалась, если пассажир совершал пересадку без выхода из транзитной зоны в лондонских аэропортах Хитроу и Гэтвике, а также в аэропорту Манчестера.

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