Великобритания запретит россиянам совершать транзит в аэропортах без визы

C 6 октября Великобритания запретит гражданам России и Грузии совершать транзит в аэропортах страны без визы. Об этом стало известно в понедельник, 11 сентября, из обновленного сообщения на сайте правительства страны.



«Гражданам России и Грузии необходимы визы для въезда или транзита через Великобританию. Включает подробную информацию о переходном периоде», — говорится в публикации.



Новые правила опубликованы 8 сентября, однако переходный период продлится до 6 октября. Безвизовый транзит будет доступен тем, кто оформил билеты до 00:01 восьмого сентября.

