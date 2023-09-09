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    Какие секреты таит Арктика? И почему ее так пристально изучают? Задайте вопросы исследователю!

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Правда, что льды Арктики могут растаять целиком? Если да, то в Северном Ледовитом океане можно будет организовать круглогодичную сквозную навигацию? И кстати, как вообще выглядит Северный полюс?

    «Фонтанка» решила поговорить об этом с исследователем Арктики и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе узнаем, почему ученые уделяют такое внимание региону, как развивается полярное судоходство и какие секреты таят в себе одни из самых труднодоступных территорий Земли.

    Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь: спрашивайте у исследователя что хотите — про льды, арктических животных, добычу природных ресурсов, мореплавание. Обещаем, что интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!

    Читайте материалы по итогам наших бесед с другими учеными. Здесь мы говорим о глобальном изменении климата и его влиянии на Петербург, а тут — о предсказаниях погоды и опасных природных явлениях.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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