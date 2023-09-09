Какие секреты таит Арктика? И почему ее так пристально изучают? Задайте вопросы исследователю!

Правда, что льды Арктики могут растаять целиком? Если да, то в Северном Ледовитом океане можно будет организовать круглогодичную сквозную навигацию? И кстати, как вообще выглядит Северный полюс?



«Фонтанка» решила поговорить об этом с исследователем Арктики и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе узнаем, почему ученые уделяют такое внимание региону, как развивается полярное судоходство и какие секреты таят в себе одни из самых труднодоступных территорий Земли.

