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    ДТП на Скандинавии

    Трех девочек, пострадавших в ДТП на «Скандинавии», перевели из Ленобласти в больницы Петербурга

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    В городские больницы Петербурга из областных поступили три девочки, получившие травмы в аварии на «Скандинавии». К пострадавшим уже начали приезжать родители, сообщает 8 сентября пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению.

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    Девочек 14 и 15 лет перевели в другие медучреждения после медицинских телеконсультаций. Две находятся в детской больнице № 2 святой Марии Магдалины. Одна — в центре высоких технологий имени Раухфуса. Состояние девочек оценивают как среднее.

    Накануне в комитете сообщали, что после аварии в больницы попали девять девочек, одна из которых в тяжелом состоянии.

    По предварительным данным, накануне утром на 59-м километре «Скандинавии» грузовик врезался в автомобиль, который сопровождал колонну велосипедисток — пару дней назад они поступили в школу-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района. Машина отлетела в спортсменок, две из них погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил ПДД.

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