Группу было видно, но... Что говорят очевидцы и эксперты о ДТП с велосипедистами на «Скандинавии»

Движение группы велосипедистов по трассе «Скандинавия» днем 7 сентября, несмотря на слабый поток, привело к трагедии. При этом, по словам других автомобилистов, группа девушек никак не мешала движению. Машина сопровождения ехала по всем правилам. Рассказываем, что говорит о ДТП водитель, проезжавший мимо за минуту до, и эксперты.
Автомобильный поток на автодороге «Скандинавия», по которой ехали юные спортсменки на велосипедах, был достаточно слабый. «Ниже среднего, скажем так. Это не час пик и не суббота, когда все на дачу бегут. Свободная, в общем, дорога была», — рассказал «Фонтанке» читатель Ярослав, проехавший мимо группы за минуту до ДТП.
Велосипедистки школы-интерната олимпийского резерва Курортного района с машиной сопровождения ехали по крайней правой стороне дороги, а автомобилисты — по второму ряду.
«Они и не мешали даже. Главное — вовремя заметить, что машина [сопровождения] едет с меньшей скоростью, чем поток», — отметил он.
Мужчина не обратил внимания, чтобы кто-нибудь резко перестраивался, когда видел группу на велосипедах. Сам момент трагедии он не увидел, обогнав велосипедисток буквально за минуту до трагедии.
На записи, предоставленной «Фонтанке» Ярославом, видно, что машина сопровождения и группа велосипедисток едут по всем правилам. На легковушке установлен и работает желтый проблесковый маячок, группа движется по крайней правой полосе, прижавшись максимально к обочине.
Что говорят эксперты
Чемпион России в парной велогонке, входивший в тренерский штаб сборной России по велоспорту, Руслан Каврюков рассказал, что сам является воспитанником Сестрорецкой школы и тоже тренировался на дорогах общего пользования.
«То, что водитель грузовика уснул за рулем и произошло это ужасное ДТП, — это и есть трагедия настоящая. Каждый водитель обязан знать ПДД, помнить об этом, помнить, что он на дороге не один», — сказал Каврюков (версия про сон за рулем пока официально не подтверждена).
Он отметил, что задача тренера — обеспечить безопасность спортсменов. Инструктаж проводится перед каждой тренировкой, несмотря на то что действия и тренера, и спортсменов в целом известны: «Классическая тренировка спортсменов-велосипедистов происходит таким образом: группа организованно выезжает на дорогу общего пользования, двигается строго по правой части дорожного полотна, сзади двигается сопровождающая машина с проблесковыми маячками и в рамках ПДД осуществляется тренировочный процесс».
«Мне даже сложно представить, какие ограничения надо дополнительно вписывать в правила дорожного движения или в правила сопровождения велосипедистов», — сообщил «Фонтанке» глава спорткомитета, серебряный призер Олимпиады Антон Шантырь.
При этом он отметил, что культура отношения на дорогах водителей к тем, кто передвигается на двух колесах, из года в год повышается: «Из года в год растет понимание, что велосипедист на дороге мало защищен, что к нему нужно с уважением относиться как к участнику дорожного движения».
Глава комспорта еще раз подчеркнул: в том, как группа юных спортсменок оказалась на скоростной трассе, только предстоит разобраться. «Мы все люди, и все правила дорожного движения, все регламенты в спорте, к сожалению, прописаны кровью», — заявил Шантырь.
Напомним, трагическая авария произошла в одиннадцатом часу утра на
«Фонтанка» транслировала новости об аварии в режиме онлайн.