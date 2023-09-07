Группу было видно, но... Что говорят очевидцы и эксперты о ДТП с велосипедистами на «Скандинавии»

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Движение группы велосипедистов по трассе «Скандинавия» днем 7 сентября, несмотря на слабый поток, привело к трагедии. При этом, по словам других автомобилистов, группа девушек никак не мешала движению. Машина сопровождения ехала по всем правилам. Рассказываем, что говорит о ДТП водитель, проезжавший мимо за минуту до, и эксперты.



Автомобильный поток на автодороге «Скандинавия», по которой ехали юные спортсменки на велосипедах, был достаточно слабый. «Ниже среднего, скажем так. Это не час пик и не суббота, когда все на дачу бегут. Свободная, в общем, дорога была», — рассказал «Фонтанке» читатель Ярослав, проехавший мимо группы за минуту до ДТП.



Велосипедистки школы-интерната олимпийского резерва Курортного района с машиной сопровождения ехали по крайней правой стороне дороги, а автомобилисты — по второму ряду.

«Они и не мешали даже. Главное — вовремя заметить, что машина [сопровождения] едет с меньшей скоростью, чем поток», — отметил он.



Мужчина не обратил внимания, чтобы кто-нибудь резко перестраивался, когда видел группу на велосипедах. Сам момент трагедии он не увидел, обогнав велосипедисток буквально за минуту до трагедии.

На записи, предоставленной «Фонтанке» Ярославом, видно, что машина сопровождения и группа велосипедисток едут по всем правилам. На легковушке установлен и работает желтый проблесковый маячок, группа движется по крайней правой полосе, прижавшись максимально к обочине.

Что говорят эксперты Чемпион России в парной велогонке, входивший в тренерский штаб сборной России по велоспорту, Руслан Каврюков рассказал, что сам является воспитанником Сестрорецкой школы и тоже тренировался на дорогах общего пользования.

«То, что водитель грузовика уснул за рулем и произошло это ужасное ДТП, — это и есть трагедия настоящая. Каждый водитель обязан знать ПДД, помнить об этом, помнить, что он на дороге не один», — сказал Каврюков (версия про сон за рулем пока официально не подтверждена).

Он отметил, что задача тренера — обеспечить безопасность спортсменов. Инструктаж проводится перед каждой тренировкой, несмотря на то что действия и тренера, и спортсменов в целом известны: «Классическая тренировка спортсменов-велосипедистов происходит таким образом: группа организованно выезжает на дорогу общего пользования, двигается строго по правой части дорожного полотна, сзади двигается сопровождающая машина с проблесковыми маячками и в рамках ПДД осуществляется тренировочный процесс».



«Мне даже сложно представить, какие ограничения надо дополнительно вписывать в правила дорожного движения или в правила сопровождения велосипедистов», — сообщил «Фонтанке» глава спорткомитета, серебряный призер Олимпиады Антон Шантырь.

При этом он отметил, что культура отношения на дорогах водителей к тем, кто передвигается на двух колесах, из года в год повышается: «Из года в год растет понимание, что велосипедист на дороге мало защищен, что к нему нужно с уважением относиться как к участнику дорожного движения».



Глава комспорта еще раз подчеркнул: в том, как группа юных спортсменок оказалась на скоростной трассе, только предстоит разобраться. «Мы все люди, и все правила дорожного движения, все регламенты в спорте, к сожалению, прописаны кровью», — заявил Шантырь.



Напомним, трагическая авария произошла в одиннадцатом часу утра на 59-м километре трассы «Скандинавия». Водитель Scania по не установленной пока причине догнал попутный легковой Ford, сопровождавший группу учениц школы-интерната олимпийского резерва. Пострадали и тренер, и ученицы: травмы различной степени тяжести получили девять человек, погибли две юные спортсменки. Возбуждены несколько уголовных дел.



«Фонтанка» транслировала новости об аварии в режиме онлайн.