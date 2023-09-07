Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на «Скандинавии». У СК вопросы к транспортной компании и школе-интернату

Еще одно уголовное дело против транспортной компании и учебного учреждения возбуждено по факту аварии на «Скандинавии», где водитель грузовика «Скания» устроил ДТП с погибшими и пострадавшими велосипедистками. Об этом 7 сентября сообщает Следственный комитет Ленинградской области.



Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Как полагает СК, транспортная компания оказывала небезопасные услуги по грузоперевозкам. Она допустила водителя 1992 года рождения за руль, нарушив требования по режиму рабочего времени и отдыха.

