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    ДТП на Скандинавии

    Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на «Скандинавии». У СК вопросы к транспортной компании и школе-интернату

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    Еще одно уголовное дело против транспортной компании и учебного учреждения возбуждено по факту аварии на «Скандинавии», где водитель грузовика «Скания» устроил ДТП с погибшими и пострадавшими велосипедистками. Об этом 7 сентября сообщает Следственный комитет Ленинградской области.

    Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Как полагает СК, транспортная компания оказывала небезопасные услуги по грузоперевозкам. Она допустила водителя 1992 года рождения за руль, нарушив требования по режиму рабочего времени и отдыха.

    Школа-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района, продолжают в СК, организовала велопробег для несовершеннолетних с нарушениями требований безопасности.

    Ранее стало известно, что следователи петербургского главка полиции намерены в ближайшее время выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

    ДТП на 59-м километре «Скандинавии» в районе развязки на поселок Огоньки произошло в 10:45. По предварительной информации, 31-летний иностранец за рулем «Скании» с прицепом врезался в двигавшийся перед ним автомобиль, сопровождавший спортсменок. Машина в результате отлетела в колонну велосипедисток, которые пару дней назад поступили в школу-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района. Две девочки погибли, еще девять получили травмы. Тренер, находившийся в «Форде», также пострадал. «Фонтанка» публиковала видео с места происшествия.

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