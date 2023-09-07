Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на «Скандинавии». У СК вопросы к транспортной компании и школе-интернату

Еще одно уголовное дело против транспортной компании и учебного учреждения возбуждено по факту аварии на «Скандинавии», где водитель грузовика «Скания» устроил ДТП с погибшими и пострадавшими велосипедистками. Об этом 7 сентября сообщает Следственный комитет Ленинградской области.
Дело возбуждено по
Школа-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района, продолжают в СК, организовала велопробег для несовершеннолетних с нарушениями требований безопасности.
Ранее стало известно, что следователи петербургского главка полиции намерены в ближайшее время выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.