Водителя грузовика, который сбил велосипедисток, готовятся арестовать

Следователи петербургского главка полиции намерены в ближайшее время выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП на «Скандинавии». В результате аварии, напомним, погибли две юные велосипедистки. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.
«Только что после проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение и готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленинградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
ДТП на 59-м километре «Скандинавии» в районе развязки на поселок Огоньки произошло в 10:45. По предварительной информации, 31-летний иностранец за рулем «Скании» с прицепом врезался в двигавшийся перед ним автомобиль, сопровождавший спортсменок. Машина в результате отлетела в колонну велосипедисток, которые пару дней назад поступили в школу-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района. Две девочки погибли, еще девять получили травмы. Тренер, находившийся в «Форде», также пострадал. «Фонтанка» публиковала видео с места происшествия.