Водителя грузовика, который сбил велосипедисток, готовятся арестовать

Следователи петербургского главка полиции намерены в ближайшее время выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП на «Скандинавии». В результате аварии, напомним, погибли две юные велосипедистки. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.



«Только что после проведения неотложных следственных действий полицейские следователи предъявили задержанному обвинение и готовят процессуальные документы для выхода в Выборгский городской суд Ленинградской области с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

