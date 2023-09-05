Пришла по-чеховски. В петербургских кинотеатрах замечены «Барби» с «Оппенгеймером»

В афишах петербургских кинотеатров теперь можно обнаружить сеансы не получавших прокатные удостоверения в России фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», а в барах — сопутствующий первой картине «фирменный» розовый попкорн.

Через сайты-агрегаторы киносеансов легко установить, что «Барби» показывают в Петербурге уже минимум три кинотеатра, также минимум один анонсировал фильм «Оппенгеймер» с 7 сентября. «Барби» показывают в формате «предсеансового обслуживания» — например, корреспондент «Фонтанки» нашел в расписании сеанс в паре с четырехминутной короткометражкой 2019 года «Ушла по-чеховски». В московских кинотеатрах конспирация пошла по другому пути — фильмы переименовали: «Оппенгеймер» получил название «Дубак», а «Барби» — «Быстрые свидания».



Показы ленты в других городах страны начались почти месяц назад — но речь шла об экранных копиях плохого качества. О том, что фильмы будут показывать в качественном дубляже, с привычными голосами актеров, стало известно во второй половине августа. Однако, поскольку показы — неофициальные, а позиция правообладателей картин неизменна, и давать в Россию они свои ленты не собираются, в минкульт заявок на получение прокатных удостоверений не поступало.



В минкульте на депутатский запрос с предложением ввести принудительное лицензирование ответили, что делать этого не собираются, поскольку показ таких картин вопреки запретам не подпадает под исключительную ситуацию государственной важности. При этом в ведомстве упомянули, что ленты «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Чем именно могла не угодить лента про создателя атомной бомбы — «Фонтанка» разобрала в отдельной статье.

