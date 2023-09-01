Кинотеатр в Петербурге оштрафовали за показ «Стражей Галактики» без прокатного удостоверения

К административной ответственности привлек и.о. мирового судьи судебного участка № 136 ООО «Синема 78». Как сообщает 1 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, упомянутая организация демонстрировала без прокатного удостоверения зарубежный фильм «Стражи Галактики. Часть 3» в кинотеатре «Киноград».



В «Синема 78» свою вину признали и попросили учесть, что компания является малым предприятием, и оборот у нее незначительный. В итоге мировой судья назначил штраф в 25 тысяч рублей.



Напомним, форма так называемого «предсеансового обслуживания» стала популярной в России после того, как многие зарубежные правообладатели перестали давать свои картины для показов в стране. Поскольку бизнес кинотеатров зависит от продаж билетов и сопутствующих товаров в буфетах, владельцы кинотеатров стали искать пути показывать россиянам кино по различным схемам. Так, картины показывают под марками «предсеансового обслуживания» к другим фильмам, прокатные удостоверения на которые Минкультом выдавались, а также в формате «вечеринок», проводимых якобы сторонними арендаторами. Так, в Петербурге в афишах кинотеатров можно увидеть в настоящее время мультфильм «Элементарно», который официально в России не идет, а также фильмы «Индиана Джонс и колесо судьбы», «Без обид» и другие.

