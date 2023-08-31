Минкульт: «Барби» и «Оппенгеймер» «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства»

Замглавы минкульта Андрей Малышев заявил, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Соответствующий тезис содержится в ответе чиновника на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Документ цитирует 31 августа ТАСС.
Поводом обращения было обсуждение возможного введения принудительного лицензирования картин, права на показ которых в России не продаются. Вслед за Фондом кино, в министерстве отвергли эту инициативу, которая бы, по мнению авторов, позволила зрителям легально посмотреть в на большом экране обсуждаемые во всем мире картины, среди которых «Барби» и «Оппенгеймер».
В ответ на предложение Малышев отметил положительный эффект сокращения зарубежных фильмов в прокате для развития отечественной кинопродукции. Кроме того, по его мнению, «увеличение доли российских фильмов в прокате способствует донесению до зрителя национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи».
«Российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами, — говорится в ответе врио министра. — В 2023 году уже вышли такие большие релизы, как семейная картина «Чебурашка», ставшая самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа, первый художественный фильм, снятый в космосе, «Вызов», первый художественный фильм о новейшей истории России «Свидетель»».
Также чиновник обратил внимание вице-спикера Госдумы на то, что исключительные права правообладателя могут быть, по закону, ограничены «только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».