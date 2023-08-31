Минкульт: «Барби» и «Оппенгеймер» «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства»

Замглавы минкульта Андрей Малышев заявил, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Соответствующий тезис содержится в ответе чиновника на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Документ цитирует 31 августа ТАСС.



Поводом обращения было обсуждение возможного введения принудительного лицензирования картин, права на показ которых в России не продаются. Вслед за Фондом кино, в министерстве отвергли эту инициативу, которая бы, по мнению авторов, позволила зрителям легально посмотреть в на большом экране обсуждаемые во всем мире картины, среди которых «Барби» и «Оппенгеймер».

