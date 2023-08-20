Не разлей вода: как в новом мультфильме Pixar изобразили мультикультурализм

Фото: кадр из трейлера / что в кино / YouTube Поделиться Поделиться





В середине августа на зарубежных стримингах стартовал «Элементарно», 27-й полнометражный мультфильм студии Pixar в сотрудничестве с Disney — про непростую жизнь водяных, огневиков и других в городе стихий. Удастся ли зажечь сердца зрителей или вызвать у них фонтан слез — рассуждает обозреватель «Фонтанки».



В город Элементал-сити приезжает пара мигрантов, огненные элементали, Берни и Синда. Вообще-то, на родном языке их зовут иначе, но легкомысленный чиновник не может разобрать имена и записывает их именно так (от burn — гореть и cinder — пепел).

Автор: трейлер / что в кино / YouTube

На новом месте жить трудно. Вокруг всякие чужие: легкомысленные воздушники, основательные землевики… Особенно неприятны водяные, которые того и гляди — зальют тебя и не заметят. Но устраиваться как-то надо. Берни и Синда открывают лавочку в огненном квартале и растят дочку Эмбер. Девочка у них выросла смышленая, толковая и с горячим характером. Спустя годы Эмбер готовится принять руководство магазином у отца — как вдруг в подвале случается потоп. Да еще инспектор-водяной Уэйд Риппл составляет в мэрию отчет о слабых трубах и отсутствии лицензии. Эмбер сперва в ярости от скользкого типа, но единственный шанс спасти бизнес — сотрудничество с Рипплом. Постепенно она понимает, что Уэйд не так плох для водяного.



Вообще элементалями издавна назывались духи элементарных, первичных стихий: огня, воды, земли и воздуха. Отсюда и имя города Элементал-сити, и название самого мультфильма. Понятно, почему за такой образ схватились Pixar, у которых вообще слабость к ярким и ёмким метафорам — стоит вспомнить хоть «Вверх» или «Головоломку».

Фото: кадр из трейлера / что в кино / YouTube Поделиться Поделиться





Правда тема нового мультфильма — совсем не элементарна. Это, несомненно, понимают и создатели. Режиссер Питер Сон, как и Эмбер, ребенок эмигрантов (из Кореи). Саму Эмбер озвучила актриса китайского происхождения Лея Льюис: приемные родители-американцы забрали ее из детского дома в Шанхае. А голос Уэйда, Ати Мамуду — родился в Мавритании. По мультику разбросаны намеки на личный опыт: ведь Питер Сон участвовал в создании сценария. Вот огневики с удовольствием едят раскаленную, горящую еду, которую все остальные не могут переварить — ну так это, конечно, про азиатскую любовь к острому. А Уэйд склонен то и дело изливать фонтаны слез. Сперва кажется, что это реверанс в сторону феминизма: мол, герой-парень здесь — чувствительный и слезливый, а девушка — огонь и кремень. Но потом выясняется, что все водяные любят поплакать. Скорее всего, так представляют выходцев из культур, где в чести сдержанность и подавление чувств, более открытые и эмоциональные народы.



Так что — can relate, как говорят американцы, история им более чем понятна. Да и вообще, ведь сюжет про разнообразные колена и племена, собравшиеся в одном месте и преодолевшие разногласия и недоверие, придя к сотрудничеству, конечно, главный американский миф, чтоб не сказать — скрепа.

Фото: кадр из трейлера / что в кино / YouTube Поделиться Поделиться





Но как будто побоявшись обжечься на такой важной теме, Питер Сон уж больно обтекаемо за нее взялся. Самое удивительное — что здесь почти нет напряжения и высоких ставок. Да, конечно, папин магазин могут закрыть, и это ужасно жаль — но как-то не тянет на катастрофу (не говоря о том, что папаша Берни за все годы сам не удосужился легализовать бизнес). Это не «Валл-и», где на кону была судьба Земли и человечества, и не «Вверх», где речь шла хоть и об одной-единственной душе, зато из ракурса вечности. Тут, в «Элементарно» — очень уж бытовые заботы: работа магазина, протечка труб, выбор профессии, ассимиляция в новое общество, первые отношения. Ничего плохого в этом, само собой, нет, просто эти темы тянут на более взрослую, хотя бы подростковую, комеди-драму. А вот детям, для которых, кажется, работает Pixar, вряд ли будут понятны все эти довольно прозаические нюансы. С другой стороны — раскрыть их всерьез не смогли, то и дело вспоминая, что это мультфильм, праздник, фейерверк компьютерной графики, и сворачивая с серьезных вещей на погони, вспышки, шутки, гэги и прочие вау-эффекты.



Кстати, надо отдать должное, нарисовано всё превосходно. Город на общих планах еще кажется слегка сказочным, зато вблизи он воспринимается фотографически достоверным — со всеми его лужами, протечками, асфальтом и бетоном стен. И в этом, кстати, еще одна проблема: очень красиво, но более условно нарисованные герои смотрятся на фоне правдоподобных декораций какими-то неуместными, ненастоящими.

Как и условия, в которые поставили их создатели. Прямо интересно, что по местным правилам, огневики, водяные и остальные совсем не могут смешиваться, переходить из одной культуры в другую и так далее. Понятно, что имеется в виду мультикультурализм, отменивший идею «плавильного котла», в котором все сольются в некое усредненное единство, и предложивший взамен образ «салатницы», где огурчики и помидорчики лежат рядом и дополняют друг дружку. В нашем случае — угольки и лужицы.

Фото: кадр из трейлера / что в кино / YouTube Поделиться Поделиться





Но ведь так не бывает. У водяных и огненных элементалей неплохо и остроумно придуманы особенности культуры, но по сути они остаются абсолютно одномерными и сводятся только к своей способности мочить или обжигать. Никакого постоянного взаимопроникновения между ними быть не может (иначе бы оно уже давно состоялось), а история Эмбер и Уэйда — это, получается, счастливый, но эксцесс. В не столь давнем диснеевском «Зверополисе» (снятом без участия Pixar) была похожая метафора, но там всё-таки хищники и травоядные были наделены каким-то большим разнообразием реакций и выборов.



Герои в «Элементарно» ужасно похожи на огненный Гнев, мокрую Печаль и прочих персонажей «Головоломки», но там-то вся удача была в том, что это — действительно элементарные блоки личности, способные только гореть или течь слезами. Целостные люди всё-таки посложней будут. Их культуры, конечно, создающие мощный бэкграунд и угол зрения, — не являются их природой. Да и есть ли она вообще, эта неизменимая природа человека?.. А «вода и камень, лед и пламень» — хороши только для быстрой, но неточной зарисовки.

